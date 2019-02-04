İsmail Erdem: "Hiç Kimsenin Ekmeğiyle Oynamayız"

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Belediye Başkanı seçilmesinden sonra belediye personelinin işten çıkarılacağına yönelik iddialara cevap verdi. İsmail Erdem, "Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamaya niyetimiz yok, Ataşehir Belediyesi çalışanları mevcut koşullardan daha iyi şartlarda mesailerine devam edecekler" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir Belediyesi'ne başkan seçilmesinin ardından mevcut personelin işten çıkarılacağına yönelik kimi çevrelerce ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Ataşehir Belediye personelinin daha iyi şartlarda mesailerine devam edeceğinin altını çizen İsmail Erdem, "Rızkını çalışarak, alın teriyle kazanan, mesaisini hakkıyla veren hiçbir belediye personelinin tedirgin olmasına gerek yok. Hiç kimsenin ekmeğiyle de oynamaya niyetimiz yok. Bu sadece personel üzerinde baskı oluşturmak için kurulan bir tezgah, bir senaryo. Ataşehir Belediyesi'nde çalışan, memur, işçi, sözleşmeli veya belediye şirket elemanı olan herkes rahat olsun. Ataşehir Belediye personeli mevcut koşullardan daha iyi şartlarda mesailerine devam edecekler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA