İsmail Erdem Ataşehir'de Vatandaşları Ziyaret Etti

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Mimar Sinan Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Erdem, birçok çözülmemiş işin sonuca ulaşacağını belirtti.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ak Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehir'de seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında Mimar Sinan Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdem, mahallelinin sorunları dinledi. Mahalleli ile birebir görüşen Başkan Erdem'e vatandaşlar ilgi gösterdi. Erdem, esnafların ardından aile ziyaretlerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA