İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni dizisi belli oldu
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İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni dizisi belli oldu

17.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:17
İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni dizisi belli oldu

"Uyanış: Büyük Selçuklu"nun kadrosuna genç kuşağın sevilen oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz katıldı.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez sete çıkan oyuncunun diziden kareleri yayınlandı. Faysal karakteriyle 13. bölüm itibariyle hikayeye dahil olan Şaşmaz'ın rolü, Selçuklular ile Batıniler arasındaki savaşa yeni bir yön verecek.

'FAYSAL' ROLÜNÜ CANLANDIRACAK

TRT 1'in tarihin tozlu sayfalarında kalan Selçuklu Dönemi'ni özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlattığı lider dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosuna genç ve başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz dahil oldu. Nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı merak uyandıran Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde ilk kez sete çıktı. Diziden ilk karelerinin yayınlandığı oyuncu, Faysal rolüyle seyircilerle buluşacak.

OLDUKÇA ŞAŞIRTACAK

Dizinin pazartesi günü yayınlanacak 13'üncü bölümünde herkesin tanışacağı Faysal, hikayenin kilit rollerinden birine dönüşecek. Selçuklular ile Batıniler arasındaki mücadelenin belirleyicilerinden biri olacak karakterin kimliğiyle ilgili gerçek, izleyicileri oldukça şaşırtacak.

21 ARALIK PAZARTESİ AKŞAM EKRANDA

Dövüş sahneleriyle de adından söz ettirecek İsmail Ege Şaşmaz'ın kadroya dahil olduğu 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü 21 Aralık Pazartesi akşamı saat 20: 00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

Kaynak: Snob Magazin

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