İsmail Efe Son Yolculuğuna Uğurlandı - Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren İsmail Efe Önder'in cenazesi yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Yukarıhocalar köyündeki evine getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi ve helallik alındı.

Önder'in cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

"Babasının oğlunu kaybettiğinden haberi yok"

Amca Burhan Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Yeğenim, babasına ısrarla, 'Arabamızı yıkayalım baba' diyor. Yıkamaya giriyorlar. Yıkamadan çıktıktan sonra gaz pedalı takılı kalıyor ve el frenini çekmesine rağmen biraz dönüyor daha sonra karşı şeride geçerek yukarıdan gelen tıra çarpıyor. Şu anda babasının oğlunu kaybettiğinden haberi yok. Babası yoğun bakımda yatıyor. Evladının yaşadığını biliyor." diye konuştu.

Olay

Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde Adem Önder'in kullandığı 67 LK 919 plakalı otomobil, dün Kepez istikametinden seyreden Sezer Bayram idaresindeki 67 SF 655 plakalı tırla çarpışmış, kazada yaralanan tır şoförü, otomobil sürücüsü ve oğlu İsmail Efe Önder Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

İsmail Efe Önder, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA