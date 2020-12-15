Serhat Gençoğlu kimdir? Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu nereli, kaç yaşında?
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Serhat Gençoğlu kimdir? Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu nereli, kaç yaşında?

15.12.2020 08:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:04
Serhat Gençoğlu kimdir? Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu nereli, kaç yaşında?

ABD, Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle uygulayacağını açıkladığı CAATSA yaptırımları kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu'nu yaptırım listesine aldı. Peki, Serhat Gençoğlu nereli, kaç yaşında?

Amerikan Hazine Bakanlığı'nın sitesinden yayınlanan açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu yaptırım listesine alındı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Dem Serhat Gençoğlu nereli, kaç yaşında? Serhat Gençoğlu kimdir?

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI HAVA SAVUNMA VE UZAY DAİRE BAŞKANLIĞINDAN SERHAT GENÇOĞLU KİMDİR?

Serhat GENÇOĞLU, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığına Eylül 2016 ayında atanmıştır. Mevcut görevinde Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda kritik önemdeki hava savunma ve uzay sistemlerinin tedarikinden sorumludur.

Lisans derecesini Metalurji Mühendisliği alanında İstanbul Teknik Üniversitesinden almıştır. Savunma sanayiindeki kariyerine 1993 yılında ısıl işlem ve kalite yönetiminden sorumlu mühendis olarak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı Hafif Silah fabrikasında başlamıştır. Sorumluluk alanı, Baş Mühendisliğe atandığı 1997 yılı itibarıyla tüm üretim hattını kapsayacak şekilde genişlemiştir. Bu dönemde Almanya'da ısıl işlem ve Japonya'da tahribatsız muayene teknikleri alanlarında uzun süreli mesleki eğitimlere katılmıştır.

Savunma Sanayii Müsteşarlığındaki görevine 1999 yılı itibarıyla başlamış veARGE, Hava Araçları ve Hava Savunma programlarında görev yapmıştır. Bu bölümlerdeki proje yönetimi faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye Savunma ARGE Yol Haritası, İnsansız Hava Araçları Yol Haritası, Hava/Füze Savunma Yol Haritası Koordinatörlüğü ve A400M Programı Devletler Tarafından Sağlanacak Tesisler (GFF) ülke temsilciliği görevlerini üstlenmiştir. Yüksek Lisans derecesini 2006 yılında Endüstriyel Teknoloji alanında Gazi Üniversitesinden almıştır. NATO Savunma Koleji Kıdemliler Kursu mezunudur ve İngilizce bilmektedir.

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