İsmail Berhan kimdir? Öykü Çelik'in sevgilisi İsmail Berhan kaç yaşında, nereli?

İsmail Berhan kimdir? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Öykü Çelik'in sevgilisi olan İsmail Berhan'ın sevgilisine evlenme teklifi etmesi üzerine magazin gündeminin merak edilen konuları arasına girdi. Peki, İsmail Berhan kaç yaşında, nereli? İsmail Berhan nereli? İsmail Berhan'ın mesleği nedir?

Survivor Öykü Çelik'in sevgilisi İsmail Berhan kimdir? İsmail Berhan nereli? İsmail kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İSMAİL BERHAN KİMDİR?

Öykü Çelik'in sevgilisi İsmail Berhan Emlak sektöründe danışmanlık yapmaktadır. Yaklaşık 2 yıldır ünlü oyuncuyla aşk yaşayan Berhan, 33 yaşındaki Öykü Çelik'e evlilik teklifi etmesiyle gündeme geldi.

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür.

Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı.

Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı.

Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.