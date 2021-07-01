İsmail Balaban nişanlısından ayrıldı mı? İsmail Balaban nişanlısı kim?

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışma sırasında nişanlısı ve annesi arasında yaşanan sorunlar sebebiyle zor durumda kaldı. Peki, İsmail Balaban nişanlısından ayrıldı mı? İsmail Balaban nişanlısı kim?

2021 Survivor yarışmasını birinci olarak bitiren İsmail Balaban'ın yarışma sırasında annesi ve nişanlısı arasında tartışma olayı yansıdı. Peki, İsmail Balaban nişanlısından ayrıldı mı? İsmail Balaban nişanlısı kim?

İSMAİL BALABAN NİŞANLISINDAN AYRILDI MI?

Survivor yarışmasında İsmail Balaban'ın nişanlısı ile arasında geçen olaylar sonrası neler yaşandığı merak ediliyor. Survivor yarışmasını birincilikle bitiren İsmail Balaban konu ile ilgiliherhangi bir açıklama yapmadı.

İSMAİL BALABAN NİŞANLISI KİM?

İsmail Balaban'ın nişanlısı olarak gündem olan Gamze Atakan hakkında bilgiler araştırılıyor. Gamze Atakan ev İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı.