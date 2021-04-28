İsmail Balaban'ın annesi ile konuşması Survivor'a damga vurdu: İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir, ayrıldı mı?

İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir? sorusu dün İsmail Balaban'ın annesi ile konuşması sonrası merak edilen konulardan biri oldu. Survivor İsmail Balaban nişanlısı Gamze Atakan kimdir? İletişim oyunu ödülünü alan İsmail Balaban'ın annesiyle konuşması geceye damga vuran konular arasında yer alıyor.

Survivor'da İsmail Balaban'ın iletişim ödülünde annesiyle konuşması araştırılıyor. İsmail Balaban'ın yarışmada nişanlısının olduğu biliniyordu. İzleyiciler İsmail Balaban'ın nişanlısı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir, ayrıldı mı?

İLETİŞİM ÖDÜLÜNDE İSMAİL BALABAN'IN ANNESİ İLE KONUŞMASI

İsmail Balaban Survivor 2021 yarışmasında Ünlüler takımında yer almaktadır. Ünlüler takımının dün akşam kazandığı İletişim Ödülüne annesiyle konuşan İsmail Balaban'ın muhabbeti damga vurdu. Annesi İsmail Balaban'a nişanlısının nişanı attığını söyledi.

İSMAİL BALABAN'IN NİŞANLISI KİMDİR?

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dır. Gamze Atakan ile İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı.

Finike Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ''Antalyamızın başpehlivanı sarı fırtına İsmail Balaban ve Gamze Atakan Çiftimizin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi ve Elmalı Belediye Başkanımız Halil Öztürk beraber taktı. Çiftimize ve ailelerine bir ömür mutluluklar diliyoruz. Allah tamamına erdirsin.''yer aldı.

Survivor yarışmasına nişanlısını uğurlayan Gamze Atakan, ''Yolun bahtın açık olsun. Allah utandırmasın. Şampiyon olacaksın. Biliyorum. Seni çok seviyorum.'' paylaşımını yaptı.

GAMZE ATAKAN KİMDİR?

Gamze Atakan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunudur. Antalya Finike'de yaşayan Atakan iyi derecede İngilizce bilmektedir.

GAMZE ATAKAN'NDAN FLAŞ HAMLE

Snob Magazin'in haberine göre; 'Survivor' yarışmasında iletişim oyununu kazanan İsmail Balaban'ın annesiyle konuşması gündem oldu. Balaban'ın annesi oğluna telefonda, "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" dedi.

İki kez başpehlivan unvanını alan Balaban, konseyde ise aklının annesinde kaldığını söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Acun Ilıcalı da Balaban'a, "İstersen nişanlın Gamze Atakan'la telefonda görüşebilirsiniz" teklifine ise pehlivan, "Annemle görüşmek istiyorum" diyerek, geri çevirdi.

Balaban'ın bu sözlerinden sonra nişanlısı Gamze Atakan ise, hemen profilindeki İsmail Balaban'la fotoğrafını kaldırdı. Atakan ayrıca, profildeki nişanlısının baş harfi 'İ' ve beyaz kalp emojisini kaldırıp, sayfasındaki tüm kareleri de sildi.