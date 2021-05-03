İsmail Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan ilk defa konuştu

Ümmü Gülsüm Balaban, 'Survivor'da yarışan İsmail Balaban'a, "Bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm" sözleriyle şok etmişti. Balaban, ilk kez nişanlısı Gamze Atakan'la konuştu. İşte detaylar...

Ümmü Gülsüm Balaban'ın oğlu İsmail Balaban'a 'Survivor'daki iletişim oyunundan sonra, "Bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada." sözleri olay olmuştu. Acun Ilıcalı, Balaban'ın gözyaşlarına hakim olamamasından sonra nişanlısı Gamze Atakan'la konuşmasına izin verdi. Balaban'a ortada bir şey olmadığını söyleyen Atakan, "Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra ne olduğunu anlamadım. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden olaylar döndü. Gülsüm anneme etraftakileri böyle şeyler söylemişler. Ben de zaten, 'İsmail zaten orada başarısıyla öne çıkacak bir insan. Bunları düşünmüyor" dedi. Ben kimseyi kötülemek istemiyorum. Bunlar gelince konuşacağımız şeyler. Bunları kafana takmanı istemiyorum. Düşündüğün gibi bir şey yok. Gülsüm anne üç gün sonra annemi arayıp, 'Nişanı atıyoruz" demiş. Kim doldurdu bilmiyorum" dedi.

Balaban ise, "Öyle bir şey düşünsem burada senin adını geçirmem. Annem nereden bunları anlayacak. Annem bunun muhakemesini yapmaz. Annem saçma bir konudan sitem edeceğini sanmıyorum. Annem sudan sebeplerden böyle bir şey demesi bana hiç mantıklı gelmiyor. Detayını annemle konuşmam lazım" karşılığını verdi. Atakan ise, "Bıraktığın Gamze'yim... Dört aydır sürekli evdeyim. Seni takip ediyorum. Yemek yemiyorsun bende yemiyorum. Seninle yatıp kalkıyorum. Kafana takacak bir olay yok. Büyük mesele yok. Seni çok seviyorum biliyorsun. Kendine iyi bak. Bunları düşünüp, kafana yorma. Yarışmana odaklan" diyerek, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Snob Magazin