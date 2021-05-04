İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş hamle!

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan yeni bir hamle geldi. Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın açıklamalarından sonra gündemden düşmeyen Atakan, Instagram'da eskiye döndü. İşte detaylar...

İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın oğlunun nişanlısı Gamze Atakan için, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" sözleriyle gündem olmuştu. Balaban'ın iletişim oyunundan sonra Acun Ilıcalı'nın, "İstersen Gamze'yla konuşabilirsin" teklifi geri çevirince, Atakan nişanlısıyla olduğu profil fotoğrafını kaldırmış, sayfasındaki kareleri de silmişti. Dün 'Survivor' yarışması için Dominik Cumhuriyeti'nde olan nişanlısıyla konuşan Gamze Atakan, yeniden profil fotoğrafını Balaban'la olan karesini yaptı.

Atakan, dün Balaban'a, "Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra ne olduğunu anlamadım. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden olaylar döndü. Bıraktığın Gamze'yim... Dört aydır sürekli evdeyim. Seni takip ediyorum. Yemek yemiyorsun bende yemiyorum. Seninle yatıp kalkıyorum. Kafana takacak bir olay yok. Büyük mesele yok. Seni çok seviyorum biliyorsun. Kendine iyi bak. Bunları düşünüp, kafana yorma. Yarışmana odaklan" diyerek, gözyaşlarına hakim olmamıştı.

Kaynak: Snob Magazin