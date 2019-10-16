İslamoğlu'dan Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti

16.10.2019 12:38

Emekli Mevlithan Mustafa İslamoğlu, aynı zamanda oğlu olan Rektör Danışmanı Cahit Faruk İslamoğlu'yla birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.



Ziyarette, geçtiğimiz hafta KİTAM'da düzenlenen İrfan Sohbetleri'nin konuğu olan Mustafa İslamoğlu'na katkılarından dolayı Rektör Karacoşkun tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA