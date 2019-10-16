İslamoğlu'dan Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti

İslamoğlu'dan Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti

Emekli Mevlithan Mustafa İslamoğlu, aynı zamanda oğlu olan Rektör Danışmanı Cahit Faruk İslamoğlu'yla birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

16.10.2019 12:38
İslamoğlu'dan Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti

Emekli Mevlithan Mustafa İslamoğlu, aynı zamanda oğlu olan Rektör Danışmanı Cahit Faruk İslamoğlu'yla birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.


Ziyarette, geçtiğimiz hafta KİTAM'da düzenlenen İrfan Sohbetleri'nin konuğu olan Mustafa İslamoğlu'na katkılarından dolayı Rektör Karacoşkun tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et