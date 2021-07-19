İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı
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İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı aşırı yağışlar sonucu su bastı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı aşırı yağışlar sonucu su bastı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı. Aşırı yağışlar sonucu havalimanındaki asma tavanların çökmesi sonucu birçok noktadan yağmur suları havalimanına girdi. Yağmur suları nedeniyle birçok bilgisayar ve ekipman zarar görürken, uçuşların aksamadığı aktarıldı.

(Abid Mazhar/İHA)

İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı
İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı
İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı
İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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