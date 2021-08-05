İSLAMABAD - Cammu Keşmir halkı ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi
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İSLAMABAD - Cammu Keşmir halkı ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin başkanlığında Cammu Keşmir halkı ile dayanışma göstermek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin başkanlığında Cammu Keşmir halkı ile dayanışma göstermek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelen grup, Kureyşi'nin liderliğinde Keşmir halkı ile dayanışmalarını göstermek adına D-Çovk Bulvarı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe, Kureyşi'nin yanı sıra Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Bilim ve Teknoloji Bakanı Şibli Faraz, Senatör Azam Han Svati, üst düzey yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, Keşmir halkına destek mesajları içeren pankartlar taşırken, Hindistan aleyhine sloganlar attı.

Dışişleri Bakanı Kureyşi, burada yaptığı açıklamada, tüm Pakistan ve Keşmir halkının Hint yönetiminin 5 Ağustos 2019'da "yasa dışı ve tek taraflı" adımını reddettiğini söyledi.

Yürüyüşe D-Çovk Bulvarı'nda katılan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de burada yaptığı konuşmada, Keşmir halkının haklı davasını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini, 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, 31 Ekim 2019'da "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İSLAMABAD - Cammu Keşmir halkı ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi
İSLAMABAD - Cammu Keşmir halkı ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi
İSLAMABAD - Cammu Keşmir halkı ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi
İSLAMABAD - Cammu Keşmir halkı ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi
İSLAMABAD - Cammu Keşmir halkı ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi
İSLAMABAD - Cammu Keşmir halkı ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi
İSLAMABAD - Cammu Keşmir halkı ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi
İSLAMABAD - Cammu Keşmir halkı ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi
İSLAMABAD - Cammu Keşmir halkı ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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