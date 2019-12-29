İslam karşıtı Hollandalı siyasi Wilders'ın Hz. Muhammed temalı karikatür yarışması 12 saat sürdü
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İslam karşıtı Hollandalı siyasi Wilders'ın Hz. Muhammed temalı karikatür yarışması 12 saat sürdü

İslam karşıtı duruşuyla bilinen Hollandalı siyasi Geert Wilders, geçen sene iptal ettiği Hz. Muhammed temalı karikatür yarışmasını bu sene düzenlemek istediğini söyledi. Ancak Wilders'in yarışması 12 saat sürdü. Holandalı siyasi Twitter'dan bir görsel paylaştı ve "Kazanan bu karikatür oldu" dedi

29.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:45
İslam karşıtı Hollandalı siyasi Wilders'ın Hz. Muhammed temalı karikatür yarışması 12 saat sürdü

İslam karşıtı duruşuyla bilinen Hollandalı siyasi , geçen sene iptal ettiği Hz. Muhammed temalı karikatür yarışmasını bu sene yeniden düzenledi, ancak yarışma 12 saat sürdü.


Wilders ilk duyurunun ardından yaklaşık 12 saat sonra hesabından bir görsel paylaştı ve yarışmanın tamamlandığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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