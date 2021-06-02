İslam Kalkınma Bankası ve Microsoft İş Birliğinde "Covıd-19 Sonrası Başarı İçin Gençlere Beceri Kazandırma" Konulu Bir Webinar Düzenlenecek
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İslam Kalkınma Bankası ve Microsoft İş Birliğinde "Covıd-19 Sonrası Başarı İçin Gençlere Beceri Kazandırma" Konulu Bir Webinar Düzenlenecek

İslam Kalkınma Bankası ve Microsoft İş Birliğinde 'Covıd-19 Sonrası Başarı İçin Gençlere Beceri Kazandırma' Konulu Bir Webinar Düzenlenecek
Habermetre - Haberler | Toplum

İslam Kalkınma Bankası (İKB) ve Microsoft Philanthropies ortaklığında, ülkemizin de dahil olduğu İKB üye ülkelerindeki gençlere yönelik "COVID-19 Sonrası Başarı için Gençlere Beceri Kazandırma" konulu 5 gün sürecek bir webinar serisi düzenlenecektir.

İslam Kalkınma Bankası (İKB) ve Microsoft Philanthropies ortaklığında, ülkemizin de dahil olduğu İKB üye ülkelerindeki gençlere yönelik "COVID-19 Sonrası Başarı için Gençlere Beceri Kazandırma" konulu 5 gün sürecek bir webinar serisi düzenlenecektir. Etkinlik, COVID-19 sonrası dijital ekonominin talep ettiği roller için beceri geliştirme yoluyla gençleri desteklemeyi ve gençlerin iş gücüne yeniden katılmaları için yeni teknik ve sosyal beceriler öğrenmelerini amaçlamaktadır. 20-24 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı başlıklarda gerçekleştirilecek webinar serisinin sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Programın ayrıntılarına ve kayıt linkine söz konusu webinar duyurusundan ulaşılabilmektedir.

Kaynak: Habermetre

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İslam Kalkınma Bankası ve Microsoft İş Birliğinde "Covıd-19 Sonrası Başarı İçin Gençlere Beceri Kazandırma" Konulu Bir Webinar Düzenlenecek - Haberler
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