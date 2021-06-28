İslam alimlerinden Mehmet Emin Er, vefatının 8. yılında düzenlenen sempozyumla anıldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince "İslam Medeniyetinde Alimler-Mehmet Emin Er Sempozyumu" düzenlendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince "İslam Medeniyetinde Alimler-Mehmet Emin Er Sempozyumu" düzenlendi.

İslami İlimler Fakültesi'nde, Mehmet Emin Er'in vefatının 8. yılı dolayısıyla yapılan sempozyumun açılış oturumuna, Er'in oğlu İbrahim Halil Er ile torunları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Mehmet Nezir Gül, Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Dekan Prof. Dr. Mehmet Ünal, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden İbrahim Halil Er, Mehmet Emin Er'in İslam alimleri arasında yer aldığını ifade etti. Her alimin bir miras olduğunu söyleyen Er, babasının Ankara'da bulunduğu dönemde ilahiyat fakültesi öğrencilerine ders verdiğini anlattı.

"Hayatı boyunca ilim yolculuğunu sürdürdü"

Daha sonra sempozyumun ilk oturumuna geçildi.

Rektör Aydınlı başkanlığındaki oturumda konuşan Mehmet Nezir Gül, imkanların sınırlı olduğu dönemde ilim aşkının Er'i durdurmadığını belirtti.

Er'in küçük yaşlardan itibaren ilim tahsil ettiğini anlatan Gül, çobanlık yaptığı yıllarda da ilme merakı devam eden dedesinin taşlar üzerine yazılar yazdığını dile getirdi.

Gül, dedesinin birçok eser okuduğunu, bunları çevresinde bulunanlara da anlattığını söyledi.

Bazı alimlerin Er için "Bu çocuk alim olur." değerlendirmesinde bulunduğunu belirten Gül, Er'in 20 saat yürüyerek ilim öğrenmek için bazı kişilerle görüşmeye gittiğini kaydetti.

Dedesinin bir dönem tahsil için Suriye'de bulunduğunu belirten Gül, Er'in hayatı boyunca ilim yolcuğunu sürdürdüğüne işaret etti.

"İlimle ahlakı hayatında birleştirdi"

Prof. Dr. Görmez ise Mehmet Emin Er'in ilimle irfanı, ilimle hikmeti birleştirdiğini söyledi.

Er'in hayatının her anında ilmin olduğunu dile getiren Görmez, Mehmet Emin Er'in dünyayı ve İslam ümmetinin durumunu takip ettiğini kaydetti. Görmez, Er'in bir ameliyattan çıktıktan sonra Suriye'deki son durumu sorduğunu ve "Suriye'de insanlar ölmesin." dediğini aktardı.

"İlimle ülkeye, insanlığa faydalı olma yönünde tavsiyeleri vardı"

Açılış oturumunun sonunda konuşan Adalet Bakanı Gül ise dedesi Er'in vefat ettiği ana kadar yazılar yazdığını ve okuduğunu söyledi.

Dedesinin ilmi merkeze aldığını dile getiren Gül, "Her zaman ilimle ülkeye, insanlığa faydalı olma yönünde tavsiyeleri vardı." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ