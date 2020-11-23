Islak kek tarifi, Islak kek nasıl yapılır? Bol soslu ıslak kek tarifi, Gerçek ıslak kek tarifi

Islak kek tarifi kakao tutkunlarının en çok araştırdığı kek tarifidir. Kahvenin, sütün ya da çayın yanına en güzel tatlı alternatiflerinden biri olan ıslak kekin yüzlerce tarifi arasında en kolay ve en lezzetli olanını bu yazıda sizlere sunuyoruz. Peki gerçek bol soslu ıslak kek nasıl yapılır? Püf noktalarıyla birlikte bu yazıda bulabilirsiniz.

Islak kek zamansız tatlar denildiği zaman akla ilk gelen tatlılardan biridir. Herkesin çocukluğundan hem damağında hem de hatırasında kalmış bir ıslak kek tarifi mutlaka vardır. Nefis kakao tadı, yumuşacık yapısı ve bol sosu ile burada herkesin anılarını canlandıracak ve damağını şenlendirecek ıslak kek tarifini veriyoruz. Bu gerçek ıslak kek tarifi sizi çocukluğunuza götürmekle kalmayacak, yiyenlerin de aklını başından alacak.

ISLAK KEK TARİFİ

Islak kek tarifi, püf noktalarıyla birlikte doğru yapıldığı zaman şimdiye kadar yenilen en güzel kek hissi verecektir. Bu kek isminden de anlaşıldığı gibi belki de kekler arasında en akışkan en bol kakaolu olan kektir. Bu akışkanlığın püf noktası bol kakaolu akışkan sosudur. Sosun kıvamı ne kadar iyi olursa ve kek sosu ne kadar çekerse, o kadar lezzetli olacaktır. Sosun yapılışına gelmeden önce biraz da kekten bahsetmek gerekir. Bu kekin alt tabakası browni lezzetinde bir kek olacaktır. Bu browni keki, sosla birlikte yumuşayacak ve daha da kakaolu olacaktır. Yani tam kıvamında yapıldığı zaman kekin hem altında hem de üstünde muazzam bir kakao şöleni yaşanacaktır.

Çok bekletmeden gelelim kakaolu ıslak kek tarifi ve püf noktalarına:

KOLAY ISLAK KEK TARİFİ

Kolay ıslak kek tarifi herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tariftir. Diğer karışık tariflerin aksine, bu tarifte herkesin evinde bulunan basit malzemeler yer alır ve yapması kolaydır. Üstelik tarifi de tamamıyla bir anne tarifidir. Aşağıdaki tarifi yaptıktan sonra mis gibi kokusuyla mest olmaya ve yiyen herkesin tarifi sormasına hazır olun. Bu kekin diğer ıslak keklerden en büyük farkı sosunun yumurtasız olmasıdır. Bazı ıslak keklerin sosundaki yumurta yiyenleri rahatsız edebilmektedir. Bu kekte öyle bir sorun olmayacaktır, size sadece tadıyla mest olmak kalacaktır.

Aşağıdaki tarifte 200 ml ölçüde bir su bardağı/ölçü bardağı kullanılmıştır.

Kakaolu Islak Kek Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

3 adet yumurta (oda sıcaklığında olmalı)

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt (oda sıcaklığında olmalı)

1 su bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı toz kakao

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilya (vanilin ya da vanilya özü)

1 su bardağı un

Kakaolu Islak Kek Yapılışı:

Fırını önceden 180 derece ısıtalım.

Kekin pişeceği kalıbı (mümkünse 20-25 cm'lik bir cam borcam) sıvı yağla yağlayalım ve tabanına yağlı kağıt yerleştirelim.

Çırpma kabının içerisinde oda sıcaklığındaki yumurtaları toz şekerle birlikte 2-3 dakika çırpalım. Hızlı devirde ne kadar iyi çırpılırsa şekerler o kadar güzel eriyecek ve kıvam alacaktır.

Şeker ve yumurtaları iyice çırptıktan sonra kabın içerisine sıvı yağı ve sütü de ilave edip çırpmaya devam edelim.

Başka bir karıştırma kabında kalan kuru malzemeleri, yani un, kabartma tozu ve kakaoyu karıştıralım ve sıvı karışımın içerisine ekleyelim. Unu iyice eleyerek karışıma eklerseniz topaklanma olmayacaktır.

Tüm malzemeleri iyice çırpalım. Herhangi bir topaklanma kalmamalı. Malzemeler iyice çırpıldıktan sonra ortaya sıvı bir kek karışımı çıkacaktır. Sıvı olmasından endişelenip kesinlikle un eklenmemelidir.

Daha sonra karışımı kek kalıbına/borcama dökebilir ve fırına atabilirsiniz. Fırında 180 derecede yaklaşık 45 dakika pişmesi gerekecektir.

Islak Kek Sosu İçin Gerekli Malzemeler:

1 su bardağı süt

3-4 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Islak Kek Sosunun Yapılışı:

Islak kekin sosunun, kekin pişmesine yakın yaklaşık 10 dakika önce hazırlanması tavsiye edilmektedir.

Islak kekin sosunun yapılması için tüm malzemeleri orta boy bir tencereye almalı ve kaynayana kadar iyice çırpmalısınız. Bunun için çırpma teli kullanabilirsiniz.

Hazırlanan sosu kek fırından çıkar çıkmaz sıcak olarak dökmeniz gerekecektir. Bunun için önce keki dilimlenmeli, sonra sıcak sosu dökmelisiniz. Dilimlenmezse sosu çekmesi zor olacaktır.

Kekin sosu iyice emdiğinden emin olduktan sonra ister ılık ister soğuk servis edebilirsiniz.

GERÇEK ISLAK KEK TARİFİ VE PÜF NOKTALARI

Gerçek ıslak kek tarifi yumuşak ve bol soslu ıslak bir kek tarifidir. Bol soslu ıslak kek tarifi adından da anlaşılacağı gibi bol bol akışkan soslu olmalıdır. Eğer sosu az gelirse yalnızca çikolata soslu bir browni olacaktır. Bu yüzden kekin sosu iyi emmesi ve tabi sosun yeterli olması önemlidir. En iyi ıslak kek, çatalı batırdığınız zaman içine gömülen ıslak kektir. Fakat kaşıkla yenecek kadar da ıslak olmamalıdır. Bunlar için birkaç püf nokta paylaşacağız.

Öncelikle kekin yapıldığı kek kalıbı önemlidir. Kek orta kalınlıkta olursa sosu da o kadar iyi çeker. Eğer büyük bir kalıpta ince bir kek yapılırsa verilen ölçüde kek yüzebilir. Bu yüzden kek ve sosu doğru orantıda birleştirmek gerekir. Kek kesinlikle ne çok kalın ne de çok ince olmamalıdır.

Eğer tarifte verilen sos miktarı az gelirse malzemeler arttırılarak sos çoğaltılabilir.

Kekin sosu iyice çekebilmesi için piştikten sonra önce keki dilimlemeli, daha sonra sosu dökmelisiniz. Eğer keki dilimlemek istemezseniz delikler de açabilirsiniz. Fakat sosu iyice çekebilmesi için sosun keke ulaşması gerekir.

Farklı bir tarifte de, dilimlenmek isteyemeyen kekler için pipet yöntemi sunulmaktadır. Pişirilen keke, pipet ya da benzeri bir malzemeyle her dilime eşit sos gelecek şekilde delikler açılır. Daha sonra sos dökülür. Sos hem kekin içerisine nüfuz eder, hem de bu açılan deliklerden şelale gibi sos akar.

Sosu hazırlamak için acele etmemelisiniz çünkü sos sıcak olarak keke dökülmelidir. Kekin pişmesine yakın sosu hazırlamanız tavsiye edilir.

Islak kek yaparken kullanılan yumurta birçok kişiyi rahatsız edebilmektedir. O yüzden sosunda yumurta olmayan bir ıslak kek tarifi verdik. Fakat kekin içindeki yumurtanın kokusu da yiyenleri rahatsız edebilir. Yumurtanın kokusunu almamak için en önemli püf nokta iyice çırpılmasıdır. Şekerle yumurtayı iyice çırptığınız takdirde yumurta kokusu olmayacaktır. Yumurtaların iyice çırpılması ayrıca kekin de daha iyi kabarmasına yardımcı olacaktır.

Bütün keklerde olduğu gibi ıslak kekte de malzemelerin kesinlikle oda sıcaklığında olması tavsiye edilir. Malzemeler keki hazırlamadan önce en azından 1 saat oda sıcaklığında dinlendirilmelidir.

ÖDÜLLÜ ISLAK KEK TARİFİ

Ödüllü ıslak kek tarifi aslında ünlü restoranlarda da gördüğümüz farklı tariflerle yapılan kek tarifleridir. Fakat bunların yanında en güzel ödül yiyenlerin verdiği övgülerdir. Tam kıvamında yapıldığı sürece yediden yetmişe herkes bu keke bayılacaktır.

Birçok şefler ıslak keke modern, farklı yorumlar getirmektedir. Bunlardan denenmiş ve beğenilen bazılarını sizlerle paylaşıyoruz.