İslahiye Ziraat Odası Başkanı Köse, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla ilçedeki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla ilçedeki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Başkan Köse, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Yeşilova Mahallesi'nde biber tarlasında çalışan işçileri ziyaret etti.

Mevsimlik tarım işçileriyle sohbet eden ve şeker ikramında bulunan Köse, işçilerin hem ramazan bayramlarını hem de Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

???????Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin bayram olmasına rağmen üretime ara vermeden çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, bölgede yaklaşık 5 bin işçinin bayramın birinci günü hariç çalışmalara ara vermeksizin devam ettiklerini ifade etti.

Mevsimlik işçilerden Melike Salim de bayram olmasına rağmen tarlada çalışmalara ara vermeden çalıştıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek