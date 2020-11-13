İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

13.11.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:43
İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Demokrasi Meydanı'ndaki törene; İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Rızvan Çiper, Belediye Başkanı Kemal Vural, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile ilçe sakinleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılan ve İstiklal Marşı okunan törende Başkan Vural, bugün rahat ve huzurlu yaşamın 100 yıl önce verilen mücadele sayesinde olduğunu belirterek, "Allah'a şükürler olsun ki biz Türk milleti olarak, Türk ordusu olarak verdiğimiz mücadele ile dünyada yerimizi aldık. Bu topraklarda amacımız onlara meydan vermeden birlik ve beraberliğimizi koruyarak barış içerisinde yaşamaktır" dedi.


İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

İlgili Haberler

Azerbaycan Devlet Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtuluşu BUÜ'de kutlandı
Azerbaycan Devlet Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtuluşu BUÜ'de kutlandı
Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı
Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı
Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü
Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Kamala Harris Vladimir Putin Berat Albayrak Mustafa Varank
Magazin Berk Oktay Acun Ilıcalı Demet Akalın Hazar Ergüçlü
Spor Falcao Okan Buruk Caner Erkin Eddie Newton Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü Türk Kaza Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 11:46:08. #1.14#
title