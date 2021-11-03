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İslahiye Kaymakamı Anteplioğlu, Yesemek Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
İslahiye Kaymakamı Anteplioğlu, Yesemek Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Ortaklı Mahallesi ile Yesemek Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Ortaklı Mahallesi ile Yesemek Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Anteplioğlu, beraberindeki Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Fatih Kökce ile birlikte Ortaklı Mahallesi ve Yesemek Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Anteplioğlu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi görevlisinden müzede bulunan tarihi eserler hakkında bilgiler aldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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