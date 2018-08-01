İslahiye İibf E-dergi Yeniden Aktif Oluyor

Gaziantep Ünivesitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından 2014 yılında yayına başlayan ancak pasif durumda kalan İslahiye İİBF e-dergi yeniden yayıma başladı.

GAÜN İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, uluslararası statüye sahip, özgün makaleleri yayınlayan hakemli, bilimsel ve sosyal bilimler alanında yayın yapacak e-derginin aktif hale geldiğini ve makale gönderimine açık olduğunu belirtti.

Dekan Paksoy, derginin her yıl nisan ve ekim aylarında elektronik olarak yılda 2 kez yayımlanacağını kaydetti.



Akademik Dergipark'a aktarılan ve Dergipark üzerinden yayımlanacak dergide, iktisadi ve idari bilimlerin her alanında Türkçe veya İngilizce, uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer veriliyor.