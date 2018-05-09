İslahiye Hem'in Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru eserler için sergi açıldı.



İslahiye Belediyesi Kültür Merkezindeki sergi için düzenlenen törene, Kaymakam Ramazan Yıldırım, belediye başkan yardımcıları İzzet Aytekin ve Erin Mideoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım ile vatandaşlar katıldı.



Sergi açılışında konuşan İslahiye HEM Müdürü Yıldırım, 25 branşta açtıkları 334 kursa 8 bin 400 kursiyerin katıldığını belirtti.

Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından program, kursları başarıyla tamamlayanlara sertifikalarının protokol üyeleri tarafından verilmesi ve serginin gezilmesiyle sona erdi.