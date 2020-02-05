İslahiye'de veba vakası
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İslahiye'de veba vakası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde telef olan bir kuzuda veba tespit edildi.

05.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:03
İslahiye'de veba vakası

'in İslahiye ilçesinde telef olan bir kuzuda veba tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesi 'nde ikamet eden 'a ait bir kuzu doğumundan bir ay sonra telef oldu. İki kuzunun daha hastalanması üzerine inceleme başlatan ekipler, hayvanlarda veba olduğunu belirledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasta olan kuzulardan alınan numuneler incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi.


Beyler Mahallesi ve çevresinde toplam 7 bin koyun, kuzu ve keçi aşılanırken, mahalleye canlı hayvan giriş çıkışı da yasaklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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