İslahiye'de üzüm anıtı boyandı Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki üzüm anıtı yeniden boyandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki üzüm anıtı yeniden boyandı.

Geçtiğimiz hafta ilçe girişindeki Fatih kavşağında bulunan kırmızı biber anıtındaki biber figürlerinde solmalar ve renklerde meydana gelen bozulmalar nedeniyle çalışma başlatan İslahiye Belediyesi ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında "üzüm diyarı" olarak bilinen ilçeye bağlı Altınüzüm Mahallesi'ne 2018 yılında yaptırılan 3 metre boyunda salkım halinde üzüm anıtı da yeniden boyandı.

İslahiye ilçesinde 50 bin dekar alanda yıllık ortalama 100 bin ton üzüm, 25 bin dekarda da 12 bin 500 ton sofralık kırmızı biber üretiliyor.

Kaynak: AA