İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen sürücünün ise 20 gün sonra bebeği dünyaya geleceği ortaya çıktı.

İslahiye ilçesinde Boğaziçi Mahallesi Cıncıklı mevkii çevre yolu kavşağında A.G. idaresindeki 34 ALS 11 plakalı Wolkswagen otomobil ile Muhammed Yiğit'in kullandığı 27 SZ 288 plakalı Kuba marka motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildekiler ise yara almadan kazadan kurtuldu. Feci kazada ölen motosiklet sürücüsü Muhammed Yiğit'in 1 yıllık evli olduğu ve 20 gün sonra ise bebeği olacağı belirlendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen motosiklet sürücüsü Muhammed Yiğit'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te panik! Kafesini parçalayarak kaçan aslan önüne gelene saldırdı: 3 yaralı
Gaziantep'te panik! Kafesini parçalayarak kaçan aslan önüne gelene saldırdı: 3 yaralı
Otoyolda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Otoyolda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek Petek Dinçöz Zeynep Bastık
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 13:51:04. #1.16#

title