İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen sürücünün ise 20 gün sonra bebeği dünyaya geleceği ortaya çıktı.

İslahiye ilçesinde Boğaziçi Mahallesi Cıncıklı mevkii çevre yolu kavşağında A.G. idaresindeki 34 ALS 11 plakalı Wolkswagen otomobil ile Muhammed Yiğit'in kullandığı 27 SZ 288 plakalı Kuba marka motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildekiler ise yara almadan kazadan kurtuldu. Feci kazada ölen motosiklet sürücüsü Muhammed Yiğit'in 1 yıllık evli olduğu ve 20 gün sonra ise bebeği olacağı belirlendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen motosiklet sürücüsü Muhammed Yiğit'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı