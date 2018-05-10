İslahiye'de Okuma Yazma Öğrenen 39 Kursiyer Sertifika Aldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma yazma kursuna katılıp eğitimlerini tamamlayan 39 kadın kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma yazma kursuna katılıp eğitimlerini tamamlayan 39 kadın kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.
İlçe Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce açılan okuma-yazma kursuna katılan 39 kadın kursiyer için HEM bahçesinde sertifika töreni düzenlendi.
Sertifika dağıtım törenine, İlçe Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Belediye Başkan Vekili İzzet Aytekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım VE HEM Müdürü Abdurrahman Yıldırım katıldı.
Törende konuşan Kaymakam Ramazan Yıldırım, kursa katılıp okuma yazma öğrenen kursiyerleri tebrik ederek, öğrenmenin yaşı olmadığını vurguladı.