İslahiye'de "Muhtarlar ve 2023 Vizyon Toplantısı" gerçekleştirdi - Haberler
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İslahiye'de "Muhtarlar ve 2023 Vizyon Toplantısı" gerçekleştirdi

İslahiye'de
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye ilçesinde yılın ilk Muhtarlar ve 2023 vizyon toplantısı Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla yapıldı.

İslahiye ilçesinde yılın ilk Muhtarlar ve 2023 vizyon toplantısı Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla yapıldı.

İslahiye Belediye Kültür Merkezindeki toplantıda, Gül ve Şahin muhtarlarla görüşerek onların talep ve isteklerini dinledi.

Vali Gül, sorunların çözümlenmesi noktasında ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, millet bahçesi yapımına başladıklarını söyledi.

Kaymakam Mustafa Anteplioğlu da organize sanayi bölgesi ile ilçede tamamlanan ve projesi devam eden yatırımlar konusunda bilgiler aktardı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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