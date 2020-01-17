: İslahiye'de karne heyecanı

17.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:16

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 72 okulda, 19 bin 316 öğrenci karnesini aldı.

Öğrencilerin çoğu, ailesiyle karne almaya okullara geldi.

Bu arada Cumhuriyet İlkokulu'nda Sınıf Öğretmeni Süleyman Durmuş'un organize ettiği etkinlikte okulun eski öğrencisi Bilge Erdoğan, talebeler ile misafir ailelerine keman çaldı. Öğrenci ve aileleri, bu mutlu günlerine keman sürpriziyle renk katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve okul idaresine teşekkür ettiler.

Kaynak: AA

Haber Videosu