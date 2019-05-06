İslahiye'de Dursun Ali Erzincanlı'dan Şiir Dinletisi
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yeşilyurt Şehit Süleyman Şen İlkokulu tarafından şair Dursun Ali Erzincanlı şiir dinletisi düzenlendi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yeşilyurt Şehit Süleyman Şen İlkokulu tarafından şair Dursun Ali Erzincanlı şiir dinletisi düzenlendi.
"5 Hafta 5 Etkinlik"projesi kapsamında okulun bahçesinde yapılan etkinlik, ney dinletisi ve mehteran gösterisiyle başladı.
İlginin yoğun olduğu programda sahneye çıkan Dursun Ali Erzincanlı, okuduğu şiirlerle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.
Etkinliğe, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Özdemir, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA