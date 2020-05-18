İslahiye'de bir iş yeri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - GAZİANTEP
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İslahiye'de bir iş yeri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - GAZİANTEP

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yeri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İslahiye'de bir iş yeri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - GAZİANTEP
18.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:08

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yeri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Atatürk Mahallesi'nde oturan ve karantinada bulunan kişinin, temas halinde olduğu belirlenen şahıs ve işlettiği giyim mağazasının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Polis ekiplerince güvenlik şeridi çekilen iş yerine, "Bu bina Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştır." yazısı asıldı.

Mahalle Muhtarı Mustafa Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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