İslahiye Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı seçimi yapıldı

06.08.2019 16:48

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı seçimi yapıldı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural başkanlığında, belediye meclis salonunda tek listeyle yapılan seçimde, Cemal Yıldırım 31 üyenin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Yıldırım'ın başkanlığındaki İslahiye Çiftçi Malları Koruma Meclisi Osman Erdoğan, Müslüm Yetim, Ömer Macit ve Mehmet Kaplan'dan oluştu.

Belediye Başkanı Vural, yeni başkanı ve üyeleri tebrik etti.

Kaynak: AA