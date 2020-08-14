İslahiye Belediyesi kurduğu atölyeyle ilçenin ihtiyaçlarını karşılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İslahiye Belediyesi kurduğu atölyeyle ilçenin ihtiyaçlarını karşılıyor

İslahiye Belediyesi tarafından 5 yıl önce açılan atölyede, çöp konteynerinden parklardaki bank ve kamelyalara kadar birçok ürünün üretimi yapılıyor.

14.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:11

İslahiye Belediyesi tarafından 5 yıl önce açılan atölyede, çöp konteynerinden parklardaki bank ve kamelyalara kadar birçok ürünün üretimi yapılıyor.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, gazetecilere, açtıkları atölyenin ilçe için bir kazanç olduğunu, fabrika gibi üretim yaptıklarını söyledi.

Belediyenin tüm ihtiyaçlarını atölye üzerinden karşıladıklarını ifade eden Vural, dışarının yarı fiyatına üretim yaptıklarını kaydetti.

Kurdukları atölye sayesinde belediyeye 5 milyon lira katkı sağladıklarına dikkati çeken Vural, sadece kendilerinin değil tüm kamu kurumlarının da ihtiyaçlarını karşılandığını ifade etti.

Vural, park ve bahçelerdeki kamelya, bank yapımı için kullandıkları ağaçların atıklarını da ekmek fabrikalarına verdiklerini, karşılığında aldıkları ekmekleri işçilere dağıttıklarını belirtti.

Yerli ve milli üretimin altını çizen Vural, kaliteli ve ucuz üretim yaparak israfı engellediklerini sözlerine ekledi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, gazetecilere, açtıkları atölyenin ilçe için bir kazanç olduğunu, fabrika gibi üretim yaptıklarını söyledi.

Belediyenin tüm ihtiyaçlarını atölye üzerinden karşıladıklarını ifade eden Vural, dışarının yarı fiyatına üretim yaptıklarını kaydetti.

Kurdukları atölye sayesinde belediyeye 5 milyon lira katkı sağladıklarına dikkati çeken Vural, sadece kendilerinin değil tüm kamu kurumlarının da ihtiyaçlarını karşılandığını ifade etti.

Vural, park ve bahçelerdeki kamelya, bank yapımı için kullandıkları ağaçların atıklarını da ekmek fabrikalarına verdiklerini, karşılığında aldıkları ekmekleri işçilere dağıttıklarını belirtti.

Yerli ve milli üretimin altını çizen Vural, kaliteli ve ucuz üretim yaparak israfı engellediklerini sözlerine ekledi.

İslahiye Belediyesi kurduğu atölyeyle ilçenin ihtiyaçlarını karşılıyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti 3. Sayfa
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Dünya
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti Güncel
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı 3. Sayfa
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Mahkeme sonucunu beğenmeyen 'kahraman kurye' kendini zincirledi 3. Sayfa
Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Dünya
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı
Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Abdurrahman Dilipak
Magazin Alişan Ozan Güven Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Süleyman Seba Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Adana
Şu an buradasınız: İslahiye Belediyesi kurduğu atölyeyle ilçenin ihtiyaçlarını karşılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 17:16:06. #1.14#
title