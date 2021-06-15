İslahiye Belediye Başkanı Vural, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti
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İslahiye Belediye Başkanı Vural, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti

İslahiye Belediye Başkanı Vural, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Vural, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın habercilik anlamında Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Anıl Bağrık da AA'nın çalışmaları hakkında Vural'a bilgi verdi.

Bağrık, ziyaretinde Vural'a AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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