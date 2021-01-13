Islah edilecek meralar İncesu'da hayvancılığı canlandıracak

İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş, ilçelerinde 2 bin 500 dönüm mera arazisinin hayvan yetiştiriceleri tarafından kiralandığını bildirdi.

Karaçavuş, AA muhabirine, ıslahı mümkün mera alanlarının kiraya verilmesi ihalesinin dün gerçekleştirildiğini söyledi.

Kiraya verilen meralar sayesinde kaba yem üretiminin artırılmasıyla ilçede hayvancılığın da gelişeceğini belirten Karaçavuş, şunları kaydetti:

"4342 Sayılı Mera Kanunu'nun 12. maddesinde, 'Islah edilmek suretiyle mera olarak kullanılabilecek alanlar, gerekli ıslah işlemlerini taahhüt eden özel ve tüzel kişilere kiralanabilir' hükmü yer almaktadır. Bu nedenle ıslahı mümkün olabilecek mera alanları, kanun kapsamında 20 yıla kadar kiralanarak bu meraların tekrar mera vasfı kazanması ve kaba yem üretiminin artırılması amaçlanıyor. İDün yapılan ihaleye ilçemizde bu işi yapan çiftçilerimiz katıldı. Çiftçilerimiz, bu kiralama sayesinde ülkemizde ve ilçemizde hayvancılığın en önemli sorunu olan kaba yem açığının kapatılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Islah amaçlı kiralama çalışmaları ile çiftçilerimiz kendilerine bu yerleri kiralayarak rahatladı. Kaba yem üretimini buradan sağlayarak önü açılmış oldu. Dünkü ihale ile ilçemizde 2500 dönüm arazi bu işi yapacak çiftçilerimize kiraya verilerek süt ve et üreticilerine destek olundu. Süt fiyatlarının da makul olması sebebi ile ilçedeki süt üreticileri artacak, hayvancılık hızla gelişecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren