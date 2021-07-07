İŞKUR'dan annelere hem eğitim hem destek
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İŞKUR'dan annelere hem eğitim hem destek

İŞKUR'dan annelere hem eğitim hem destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü "İşte Anne Projesi" kapsamında Meslek Edindirme Kurslarına veya İşbaşı Eğitim Programlarına katılan 0-15 yaş arası çocuğu olan katılımcılara destek vermeye devam ediyor.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü "İşte Anne Projesi" kapsamında Meslek Edindirme Kurslarına veya İşbaşı Eğitim Programlarına katılan 0-15 yaş arası çocuğu olan katılımcılara destek vermeye devam ediyor.

"İşte Anne Projesi" İŞKUR'un 81 İl Müdürlüğü'nde uygulanıyor. Projeden yararlanacak kadınların İş Kulüpleri'ne katılmaları sağlanmakta olup kurum tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından faydalanmalarına imkan verilecek.

Proje kapsamında İş Kulübü liderleri tarafından annelere CV Hazırlama ve Mülakat teknikleri konusunda eğitim verildi. İş Kulübü Eğitiminin ardından annelerimizin istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu tarafından Meslek Edindirme Kursları ve İşbaşı Eğitim Programları düzenleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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