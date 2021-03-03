İskoçya'da 13 çocuklu çift kalabalık aile oldukları gerekçesiyle evsiz kaldı
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İskoçya'da 13 çocuklu çift kalabalık aile oldukları gerekçesiyle evsiz kaldı

03.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:13
İskoçya'da 13 çocuklu çift kalabalık aile oldukları gerekçesiyle evsiz kaldı

İskoçya'da kirada oturdukları evin satışa çıkması nedeniyle başka yere taşınmaya çalışan 13 çocuklu Deborah - Craig Douglas çifti sokakta kaldı.

İskoçya'da kirada oturdukları evin satışa çıkması nedeniyle başka yere taşınmaya çalışan 13 çocuklu Deborah - Craig Douglas çifti sokakta kaldı. Çift geniş aile oldukları gerekçesiyle ev sahiplerinden olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.

İskoçya'da 13 çocuklu Deborah - Craig Douglas çifti geniş aile olması nedeniyle sokakta kaldı. Çiftin kirada oturduğu evin satışa çıkması nedeniyle 9 hafta içerisinde evi boşaltmak zorunda olduğu ifade edildi. Geniş aileye sahip Deborah - Craig Douglas kapı kapı gezerek, kiralık ev arıyor. Yerel medyaya konuşan çift, her gün onlarca ev geziyoruz. 15 kişilik bir nüfusumuz var. Geniş aile olduğumuz için kimse evini bize kiralamıyor" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN SORUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

 "Şu an ev sahibimiz izin verdiği için kalabiliyoruz ancak bu uzun sürmez" diyen  Deborah Douglas, "Büyük aile ayrımcılığına uğruyoruz. Görüştüğümüz son ev sahibi bu kadar çocuğun sorun olacağını söyledi. Şok oldum. Resmen sokaktayız" ifadelerine yer verdi. 


- İngiltere
İskoçya'da 13 çocuklu çift kalabalık aile oldukları gerekçesiyle evsiz kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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