İSKİ eski yöneticisi Özleyen, "Riskin olduğu süreç mayıs, hazirandan sonra başlar"

İSKİ eski yöneticisi Özleyen, "Riskin olduğu süreç mayıs, hazirandan sonra başlar"

İSKİ eski yöneticisi İhsan Özleyen'den İstanbul'da susuzluk açıklaması

İSTANBUL - İSKİ eski Genel Müdür Yardımcısı İhsan Özleyen, İstanbul'daki olası susuzluk tehlikesine ilişkin konuştu. Özleyen, "Riskin olduğu süreç, eğer çok yağışsız bir sezon geçirirsek nisan, mayıs hatta hazirandan sonra başlar" dedi, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı.

Son aylarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olması ve beklenen yağışların düşmemesi İstanbul'da barajların alarm vermesine neden oldu. 1994 ve 2010 yılları arasında İSKİ'de görev yapan ve İSKİ Genel Müdür Yardımcılığı görevinde de bulunan İhsan Özleyen İstanbul'daki olası susuzluk tehlikesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küçükçekmece Gölü çevresine gelen Özleyen, İstanbul'un çok kurak bir dönemden geçtiğini ifade ederken vatandaşları tasarruf noktasında uyardı. Özleyen, kuraklığın bu şekilde devam etmesi halinde İstanbul için riskli sürecin mayıs, hazirandan sonra başlayacağını söyledi.

" Beklenmeyen bir kuraklık dönemi var"

Barajlardaki düşük doluluk oranlarıyla ilgili konuşan İSKİ eski Genel Müdür Yardımcısı İhsan Özleyen, " Bu seneki durumda beklenmeyen bir kuraklık dönemi var, buna bağlı olarak İstanbul'un susuz kalma tehlikesi var. Bunu doğru anlatmak lazım. Biz henüz kış mevsimindeyiz. Önümüzde mutlaka yağmur yağması gereken bir mevsim var. Burada suyu günlük tüketime bölerek İstanbul'un şu kadar suyu kaldı bu kadar suyu kaldı gibi hesaplar yapılıyor. Bu bir kere çok doğru bir hesap değil, geçmişte bizim dönemlerimizde de barajlardaki su oranının bunun daha altında olduğu ama bu mevsimde değil, kasım aylarında susuzluğun yaşandığı bir yılımız da olmuştu. İstanbul'un su sorunun çözümünde en önemli projelerden birisi; Melen Projesi, bir kere süratle tamamlanıp su verir hale getirilmeli" ifadelerini kullandı.

"Çok kısa vadede yapabilecekleri bir şey yok"

Su tasarrufunun önemine dikkat çeken Özleyen, "En kısa çözüm; Melen Projesi'nin bir an önce tam olarak hayata geçirilmesi. Bizim dönemimizde yaşamadığımız belki son 40-50 yılda görülen en kurak sezon bu haliyle ama bu kış sezonunun nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Büyükçekmece Gölü ve ona bağlı bölümlerinde biraz daha risk fazla. Ona da mutlaka yer altı suları var ellerinde İSKİ'nin, onlarla müdahale edilecektir. Şu kısa süreçte bu sene için acil olarak yapılması gereken çok acil bir şey var. Su tasarrufunun bu sezon iyi yapılması, ikincisi tasarrufun kalıcı olması. İSKİ'nin bir ikinci, üçüncü planları vardır. O tedbirlerle ilgili onların yer altı su kaynaklarını devreye koyma gibi veya bazı alanlarda yeşil alanların sulanması, süs havuzlarının kısılması, sanayi suyuna kontrol getirilmesi, geri dönüşüm suyunun kullanılması gibi kısa vadeli tedbirler alacak. Zaten şu süreçte yapabilecekleri çok kısa vadede bir şey yok" diye konuştu.

"Riskin olduğu süreç, çok yağışsız sezon geçirirsek mayıs hatta hazirandan sonra başlar

Yağmur bombası kullanımına yönelik konuşan Özleyen, "Yağmur bombasıyla ilgili olarak bizim göreve başladığımız yılda kullanılmış ama bir fayda sağlamadı. Somut bir fayda sağlamadı üstelik yüklü bir para ödenmek zorunda kalındı. Bunun uzun veya kısa vadede çok pratik fayda sağlamadığını söylediler. Riskin olduğu süreç, eğer çok yağışsız bir sezon geçirirsek nisan, mayıs hatta hazirandan sonra başlar. Ama bu yağışsız rejim devam eder, mayıstan sonra buharlaşmalı sezonda mesela barajlardaki doluluk oranı yüzde 60'ın altında bir seviyede girersek o zaman sıkıntı olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASİBE KARADAĞ