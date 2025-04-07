İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | İstanbul'da barajlarda son durum nedir? İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç? 7 Nisan baraj doluluk oranları!

Vatandaşlar, "7 Nisan baraj doluluk oranları ne kadar oldu?" sorusunun cevabını öğrenmek için İski'nin resmi verilerini yakından takip ediyor. Güncel oranlar, hem yağışların etkisini hem de su tüketim alışkanlıklarının şehir genelindeki yansımasını gözler önüne seriyor. Peki, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç? İstanbul'da barajlardaki son durum nedir? Hangi barajlar doldu, hangilerinde su seviyesi düşük? İşte detaylar...

(İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Nisan 2025 Pazartesi günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.