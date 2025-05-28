İstanbul'un su kaynakları, mevsimsel yağışlarla birlikte geçtiğimiz yıla göre ciddi bir artış gösterdi. Vatandaşlar, "İstanbul baraj doluluk oranı artıyor mu?" ve "İski güncel baraj doluluk verileri nedir?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 28 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı!

28 MAYIS (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 28 Mayıs 2025 Çarşamba bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.