Son dakika: İskenderun Limanı'nda ele geçirilen 1072,6 kilogram uyuşturucu hap basına gösterildi - Operasyon anı

Son dakika ekonomi haberine göre Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce İskenderun Limanı'nda ele geçirilen 1072,6 kilogram uyuşturucu hap, gümrüğe ait bir depoda basın mensuplarına gösterildi.