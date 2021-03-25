İskenderun Körfezi'nde 8 yıldır demirli bulunan hacizli gemi, fırtına nedeniyle karaya oturdu
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İskenderun Körfezi'nde 8 yıldır demirli bulunan hacizli gemi, fırtına nedeniyle karaya oturdu

25.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:03
İskenderun Körfezi'nde 8 yıldır demirli bulunan hacizli gemi, fırtına nedeniyle karaya oturdu

İskenderun Körfezi'nde yaklaşık 8 yıldır demirlemiş halde bulunan hacizli gemi, fırtına nedeniyle karaya oturdu.

İskenderun Körfezi'nde yaklaşık 8 yıldır demirlemiş halde bulunan hacizli gemi, fırtına nedeniyle karaya oturdu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İskenderun Limanı'na ilk seferini 2012'de yapan, 10 Temmuz 2013'te Mısır'ın Port Said Limanı'ndan kente gelen 193 metre uzunluğundaki 33 bin grostonluk "Aqua Hercules" adlı hacizli gemi, fırtına nedeniyle Payas sahiline sürüklendi.

Burada karaya oturan 185 tır, 320 yolcu ve 62 soğutuculu araç taşıma kapasitesine sahip gemi kurtarılmayı bekliyor.

Gemi, 2013 yılında şirketin alacaklıları tarafından bağlatılmıştı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle Dörtyol ilçesindeki balıkçı barınağında 9 tekne de zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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