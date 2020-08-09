İskenderun'da bir kişi önce kızını sonra kendini astı
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İskenderun'da bir kişi önce kızını sonra kendini astı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ayrıldığı eşinden kızını görüşme vaadi ile alan cani baba, önce kızını astı sonra kendisini asarak yaşamına son verdi.

İskenderun'da bir kişi önce kızını sonra kendini astı
09.08.2020 21:46 | Son Güncelleme: 09.08.2020 22:03

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ayrıldığı eşinden kızını görüşme vaadi ile alan cani baba, önce kızını astı sonra kendisini asarak yaşamına son verdi.

Alınan bilgilere göre, Kırıkhan ilçesinde bir süre önce boşandığı Suriyeli eşinden 7 yaşındaki kızları Dila Karataş'ı görme bahanesi ile alan baba Cengiz Karataş, kızını da alarak İskenderun'a geldi. Bir süre sonra eski eşi ve kızından haber alamayan Svazen Zade, polise eski eşinin kızını kaçırdığı yönünde ihbarda bulundu. Polis olayla ilgili araştırma yaparken baba Cengiz Karataş'ın ağaca asılmış cesedi İskenderun Şekere Mahallesinde ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili araştırmayı derinleştiren polis, saatler sonra 7 yaşındaki Dila Karataş'ın cansız bedenini İskenderun Asri mezarlığında ağaca asılmış halde buldu. Baba Cengiz K.'nın kızını astıktan sonra kendisini de astığı iddia edildi. Baba ve kızının cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA

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