İskenderun Körfezi'nde hortum paniği! Kıyıya kadar ulaştı, kıyıda masa ve sandalye bırakmadı

İskenderun Körfezi açıklarında sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Kıyıya kadar ulaşan hortum, belediyenin sosyal tesislerinde hasar yol açarken, o anlar sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kaydedildi.