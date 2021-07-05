İskenderun Körfezi'nde hortum paniği! Kıyıya kadar ulaştı, kıyıda masa ve sandalye bırakmadı
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İskenderun Körfezi'nde hortum paniği! Kıyıya kadar ulaştı, kıyıda masa ve sandalye bırakmadı

İskenderun Körfezi'nde hortum paniği! Kıyıya kadar ulaştı, kıyıda masa ve sandalye bırakmadı
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

İskenderun Körfezi açıklarında sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Kıyıya kadar ulaşan hortum, belediyenin sosyal tesislerinde hasar yol açarken, o anlar sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Hatay'da İskenderun Körfezi açıklarında hortum oluştu. Sabah saatlerinde etkili olan hortum, kıyıya kadar ulaştı.

SOSYAL TESİSTE TAHRİBATA NEDEN OLDU

Etkisini sürdürerek kıyaya kadar ulaşan hortum, sahil kıyısında bulunan belediye ait sosyal tesiste hasara yol açtı. Tesisteki masa ve sandalyeler hortumun etkisiyle savruldu, bir kısmı ise kullanılamaz hale geldi.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Hortum nedeniyle çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, o esnada sahilde yürüyüş yapanlar, hortum anını ve yarattığı tahribatı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İskenderun Körfezi'nde hortum paniği! Kıyıya kadar ulaştı, kıyıda masa ve sandalye bırakmadı
İskenderun Körfezi'nde hortum paniği! Kıyıya kadar ulaştı, kıyıda masa ve sandalye bırakmadı
İskenderun Körfezi'nde hortum paniği! Kıyıya kadar ulaştı, kıyıda masa ve sandalye bırakmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

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