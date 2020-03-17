İskenderun'a 1 milyar dolarlık çelik tesisi yatırımı Hatay'ın İskenderun ilçesine 1 milyar dolarlık çelik tesisi yatırımı yapılacak.

Hatay'ın İskenderun ilçesine 1 milyar dolarlık çelik tesisi yatırımı yapılacak.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yaptığı yazılı açıklamada, dünya ekonomisini etkileyen yeni koronavirüsün (Kovid-19) çok farklı alanlara etkileri olacağını belirtti.

Farklı ekonomik düzenler oluşacağını aktaran Tosyalı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk özel yassı çelik yatırımını gerçekleştirdiğimiz dönemde, Amerika kaynaklı çok büyük bir kriz başlamıştı. Buna rağmen 1 milyar dolarlık bütçeyle ilk özel yassı çelik üretimini başardık. Şimdi de İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni çelik yatırımı için kolları sıvadık. Başlangıçta hurdadan üretim yapacak olan tesis, orta vadede madenden çelik üretimine geçecek. 1 milyar dolarlık yatırıma bu yıl başlayacağız."

Kaynak: AA