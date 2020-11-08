İskender papağanı, Burdur'da ilk kez görüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Günlerdir süren tarihi seçim sonuçlandı! ABD'nin 46. Başkanı Biden oldu

İskender papağanı, Burdur'da ilk kez görüldü

08.11.2020 08:11 | Son Güncelleme: 08.11.2020 08:16
İskender papağanı, Burdur'da ilk kez görüldü

TÜRKİYE'nin en önemli sulak alanlarına sahip, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Burdur'da, yeni bir kuş türü görüldü.

TÜRKİYE'nin en önemli sulak alanlarına sahip, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Burdur'da, yeni bir kuş türü görüldü. Kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, Burdur Tren Garı üzerinde İskender papağanı görüntüledi.

Göller Yöresi'nin en önemli merkezlerinden Burdur, sulak alanların çokluğuna bağlı olarak buralardan beslenen kuş türü açısından da Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar doğa bilimcileri ve kuş gözlemcileri tarafından toplam 290 kuş türünün kayıt altına alındığı Burdur'un kuş literatürüne, yeni bir tür eklendi.

İstilacı bir tür olduğu belirtilen Burdur'un yeni kuş türü İskender papağanı, TRAKUS gözlem ekibi ve e-Bird Türkiye hakemlerinden kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan tarafından görüntülendi ve kayıt altına alındı. 18 yıldır kuş gözlemciliği yaptığını ve ağırlıklı Göller Yöresi olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Mustafa Erturhan, gözlemlediği yeni türün, Burdur için yeni ve sıra dışı bir tür olduğunu söyledi.

Erturhan, "Ülkemizde gittikçe yayılan iki papağan türünden biri olan İskender papağanının önce sesini duydum, sonra Burdur Gar üzerinde uçarken poz verdi. Burdur için 291'inci tür. Anavatanı tropik ülkeler. Ülkemizde de papağan türlerinin yayılım alanı son yıllarda gittikçe genişliyor. İskender papağanı Türkiye'de daha önce Antalya, İstanbul, Adana, Zonguldak gibi illerde de kayıt altına alındı. Burdur'da ilk defa görüldü. Diğer yeşil papağana göre çok dar bir yayılımı var" dedi.


İskender papağanı, Burdur'da ilk kez görüldü
İskender papağanı, Burdur'da ilk kez görüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

İlgili Haberler

- Avustralya'da 5 ayın ardından ilk kez yeni vaka kaydedilmedi
- Avustralya'da 5 ayın ardından ilk kez yeni vaka kaydedilmedi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ilk kez Rum lider Anastasiadis ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ilk kez Rum lider Anastasiadis ile görüştü
Cumhuriyet tarihinde ilk kez tebrik kabulü açık alanda düzenlendi
Cumhuriyet tarihinde ilk kez tebrik kabulü açık alanda düzenlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Mesut Yılmaz Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Münir Nurettin Selçuk
Spor Tisserand Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla Ölü Türk Kasım Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İskender papağanı, Burdur'da ilk kez görüldü - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 08:15:55. #1.15#
title