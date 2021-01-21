İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor

Antalya'da, kendisine işkence eden eşini öldürmekten tutuklanan Melek İpek'in, yeniden üniversiteye hazırlanmaya karar verdi. Melek İpek'in hedefinin tıp fakültesini kazanmak olduğunu açıklayan avukatı, sosyal medya hesabından hazırlık kitaplarını paylaşarak, "Bu kitapların anlamı çok büyük; yeniden, en başından başlamak ve onlarca şey" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

MELEK İPEK'İN HEDEFİ TIP

Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Melek İpek'in, pazartesi günü kızlarıyla birlikte cezaevi şartları altında görüşüp hasret giderdiği öğrenildi. Avukatı Ahmet Onaran, Melek İpek ve kızlarının görüşmesinin iyi geçtiğini belirterek, İpek'in hayatında önemli bir karar aldığını açıkladı. Melek İpek'in yeniden üniversite sınavına hazırlandığını aktaran Onaran, İpek'in tıp fakültesini kazanmak istediğini kaydetti. Melek İpek'e üniversiteye hazırlık kitapları götürdüğünü anlatan Avukat Onaran, İpek'in her şeye rağmen yeniden hayata tutunmak için adımlar attığını açıkladı.

CEZAEVİNDE KIZLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Sosyal medya hesabından cezaevinde üniversiteye hazırlık kitaplarının yer aldığı fotoğrafı paylaşan Ahmet Onaran, "Bu kitapların anlamı çok büyük; yeniden, en başından başlamak ve onlarca şey. Üzerimdeki tüm selam ve mesajlarınızı ilettim. Melek ve evlatları daha iyi, pazartesi kızları ile cezaevi şartlarında görüştü, gönderdiğiniz mektupları sevinç ve göz yaşı ile okuduğunu ve hepinizi çok sevdiğini söyledi. Dosyanın tekemmülünde (gelişiminde) güzel şeyler oluyor. Melek için çıktığımız bu yolda hiç yeise (umutsuzluğa) kapılmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Melek için adalet tecelli edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN