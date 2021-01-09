İşkenceci eşini öldüren kadının kan donduran ifadesi (3)
09.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:26
TUTUKLANDIAntalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce dövdüğünü iddia ettiği eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vurup öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen Melek İpek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce dövdüğünü iddia ettiği eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vurup öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen Melek İpek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI