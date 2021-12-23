İskelenin makarası boşaldı; 2 boyacı 6'ncı katta mahsur kaldı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, 9 katlı binanın 6'ncı katının dış cephesini boyayan Ayhan Yertürk (28) ve Mehmet Sait Yaldızhan (35), bulundukları iskeleyi taşıyan makaralardan birinin boşalmasıyla mahsur kaldı. Emniyet kemeriyle havada asılı kalan 2 boyacıyı, itfaiye ekibi kurtardı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Fener Mahallesi'nde 9 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Boya ustaları Ayhan Yertürk ve Mehmet Sait Yaldızhan, binanın güney dış cephesini boyamak için iskeleye çıktı. İskelenin makarası bir süre sonra arıza yaptı. Yan yatan iskelede mahsur kalan Ayhan Yertürk ile Mehmet Sait Yaldızhan, üzerlerine bağlı emniyet kemeri sayesinde asılı bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait merdivenli araçla ulaştıkları boyacıları, sepete alıp aşağı indirdi.

Uzun süre iskelede kaldıklarını söyleyen Mehmet Sait Yıldızhan ise "Verilmiş sadakamız varmış. Allah bizi sevdiklerimize bağışladı" dedi.