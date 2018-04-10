İskandinavya'nın İlk Müslüman Mezarlığı 148 Yaşında

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki 148 yıllık Müslüman mezarlığı turistlerin ilgisini çekiyor.

1870'de Müslümanlara tahsis edilen mezarlık, İskandinavya'daki en eski Müslüman mezarlığı olarak biliniyor.

Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Komitesi üyesi Yakup Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezarlığa sadece Finlandiya'daki Tatar Türklerinin gömüldüğünü belirtti.

Yılmaz, "19. yüzyılın sonlarına doğru Tataristan'ın başkenti Kazan'ın kuzeybatısındaki Nijni Novgorod civarında yaşayan Tatar asıllı Müslümanlar, ticaret yapmak amacıyla Finlandiya topraklarına gelmeye başladı. Daha ziyade seyyar satıcılıkla uğraşan bu insanlardan başka o tarihlerde Rus ordusunda görev yapan Müslüman askerlerle merkezden gönderilen birtakım Müslüman memurlar da Finlandiya'nın çeşitli yerlerine dağıldılar. Bunlardan bazılarının vefatı üzerine Helsinki'de 1870'te İskandinavya'nın ilk Müslüman mezarlığı tahsil edilmiş oldu." diye konuştu.

Mezarlığın turistlerin de ilgisini çektiğini vurgulayan Yılmaz, "Buradaki tüm mezarların üstünde ay yıldız, bazı mezarların üst kısımlarında ise kavuk şeklinde mermer taşları bulunuyor. Buranın en önemli özelliklerinden biri de Müslüman, Yahudi ve Hristiyan mezarlıklarının yan yana olmasıdır. Tarihi özelliğinden dolayı mezarlık, Finlandiya'ya gelen turistlerin de ziyaret ettiği yerlerden birisi." dedi.

Finlandiya'da yaklaşık 100 bin Müslüman bulunduğunu kaydeden Yılmaz, "1922'de Finlandiya'da dini özgürlük getiren bir kanunla İslamiyet resmen tanınmış ve Tatarlar 1925'te Finlandiya İslam cemaati adıyla cemiyetlerini kurmuşlar. Şuanda bine yakın Tatar Türkü Finlandiya'da yaşıyor." ifadelerini kullandı.

İskandinavya'daki ilk mescidin Suomenlinna Adası'nda bulunduğuna dikkati çeken Yakup, "İskandinavya'da ilk mescit, Finlandiya'nın Suomenlinna Adası'nda bir binanın odasının ibadet için Müslümanlara tahsis edilmesiyle kuruldu. Söz konusu odada cuma günleri Müslümanlar, cumartesi günleri de Yahudiler ibadetlerini yerine getirmişler." dedi.