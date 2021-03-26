İşitme engelli gence şiddet uygulayan vicdansız kendisini böyle savundu: Benimle cinsel ilişkiye girmek istedi

İşitme engelli E.E.'yi eşcinsel olduğu gerekçesiyle döven ve kanlı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan Fırat Kaya, ilk ifadesinde şahsın kendisine cinsel ilişki teklif ettiğini, bu sebeple kendini kaybettiğini ve saldırdığını iddia etti.

İzmit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçundan gözaltına alınan Fırat Kaya, dün emniyette ifade verdi. Kaya, işitme engelli olduğunu, body sporu yaptığını ve işinin bulunmadığını söyledi.

"CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK İSTEYİP TACİZ ETTİ"

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre zanlı, vahşet dakikalarını şöyle anlattı: "E. E. ve Murat Akdemir İzmit Otogarı'nda tanışmış. E.E. anahtarlık ve oyuncakları satmak istediğini belirterek, İzmit'te kafelerin bulunduğu yere götürmesi için yardım istemiş. Murat, E.E.'yi alkol aldığım yere getirdi. Kafelerin bulunduğu yürüyüş yolunu E.E.'ye tarif ettik. Bu şahıs yanımızdan ayrılıp satış yapmaya gitti. Aramıza işitme engelli Emrah Mutlu da katıldı. Dört kişi eve gittik. E.E., benimle cinsel ilişkiye girmek istedi ve tacizde bulundu.

"DERS OLSUN DİYE PAYLAŞTIRDIM"

Alkolün etkisiyle kendimi kaybederek, tekme ve tokat atarak yüzüne ve başına vurdum. E.E.'nin burnundan kan akmaya başladı. Emrah ve Murat vurmadı. E.E.'den telefonunu zorla aldım, resimlerini çektim. E.E.'nin Instagram ve Facebook hesaplarıyla LGBT grubuna resimleri zorla paylaştırdım. Resimlerin üzerine E.E.'nin eşcinsel olmasının sonunun bu olduğu ile alakalı birkaç cümle yazdırarak, ders olsun diyerek paylaştırdım. E.E.'yi benim darp ettiğim sırada resimleri Murat Akdemir çekti. E.E. zorlamamla resimleri sosyal medyada paylaştı."

"HEPİMİZ YÜZÜNE TÜKÜRDÜK"

Fırat Kaya, daha sonra E.E.'yi evden gönderdiğini söylerken, diğer şüpheli Murat Akdemir, "Fırat, E.E.'nin telefonunda cinsel içerikli görüntüler gördü. Bunları görünce çıldırdı. E.E.'yi yumrukla dövdü. Sonra hepimiz E.E.'nin yüzüne tükürdük"

"HEPSİ BİRDEN VURMAYA BAŞLADI"

Mağdur E.E. ise Fırat Kaya ile Aydın'dan tanıştıklarını söyledi. İzmit'te yaşayan Kaya'nın telefonda kendisine, "Burada hediyelik eşya satabilirsin" demesi üzerine işsiz olduğu için İzmit'e gittiğini belirtti. İzmit Otogarı'nda kendisini karşılayan iki erkekle Kaya'nın yanına gittiklerini kaydetti. Bir süre Kaya'nın gösterdiği yerde hediyelik eşya sattıktan sonra akşam dört kişi olarak dağ evine vardıklarını söyledi. Kaya'nın satıştan kazandığı 70 TL'yi vermediğini ve küfrettiğini savundu. Daha sonra eşcinselliği ile ilgili sözler sarf ettiğini anlatan E.E. şöyle devam etti: "Biri arkadan kafama vurdu, ardından hepsi vurmaya başladı. Biri kemerle, Fırat eliyle vurdu."

E.E. kendisini arabaya bindirerek otogarda indirdiklerini ve parasını vermediklerini söyledi. Fırat K. ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.M. ve M.A. adliyeye sevk edildi.